В трёх городах РФ перестали принимать документы на шенген Венгрии

Россияне по-прежнему могут обратиться в визовые центры Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. По данным туроператоров, Венгрия остаётся одной из наиболее лояльных к гражданам РФ стран ЕС при оформлении шенгена. Обычно документы рассматривают 2−3 недели, минимальный срок — 15 календарных дней с момента их поступления в консульство, без учёта праздников.