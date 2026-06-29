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Рекорд жары в Беларуси за всю историю зафиксирован 29 июня в Пинске — 40,4 тепла

Жара побила белорусский рекорд всех времен, превысив в Пинске отметку 40 градусов.

Источник: Комсомольская правда

Тропическая жара в Беларуси, которой заканчивается июнь 2026 года, побила 29 июня рекорд всех времен — 40,4 градуса, пишет БелТА.

Таким образом, в Пинске, который находится на юге Беларуси в 180 км от Бреста и 300 км от Минска, впервые за всю историю метеонаблюдений температура превысила 40 градусов тепла.

Пинск перехватил лидерство по абсолютному температурному максимуму за всю историю метеорологических наблюдений в понедельник, 29 июня, в период с 14.00 до 14.20. Предыдущий рекорд принадлежал Гомелю, где 8 августа 2010 года зафиксировали 38,9 градуса тепла.

Ранее мы писали, что синоптик Дмитрий Рябов сказал, когда закончится жара в Беларуси.

Кстати, «Минсктранс» сказал, при какой температуре включают кондиционер в транспорте.