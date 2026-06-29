На окраине Калининграда десятки аистов собрались на грандиозный банкет (видео)

«В этом месте открытый, хорошо прогретый песчаный грунт, мелководные водоёмчики, рядом околоводная и луговая растительность. В таком месте может быть хороший доступ к крупным насекомым, амфибиям, головастикам, ящерицам, — рассказывает орнитолог. — Не исключено, что в этом месте или рядом были выброшены отходы пищевого производства — в Прегольском такое случается. Я в прошлые годы находил там обильные отходы рыбообработки».