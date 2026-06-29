На окраине Калининграда десятки аистов собрались на грандиозный банкет (видео)

В Прегольском микрорайоне Калининграда заметили большое скопление аистов. Увиденным с «Клопс» поделилась местная жительница Ксения Малахова.
В субботу, 27 июня, девушка каталась на велосипеде в этой местности. Совершенно случайно она увидела летящих над полем аистов, остановилась и сняла с дороги видео. Потом Ксения нашла тропинку, подошла ближе и увидела, что в этом месте собралась целая колония этих птиц.
«Такое скопление аистов я увидела за свои 37 лет впервые! Не знаю, что их там так привлекло, может, канава с лягушками рядом?» — делится собеседница «Клопс».
«Клопс» обратился за комментарием к калининградскому орнитологу Геннадию Гришанову. По словам эксперта, увиденное Ксенией — это так называемое кормовое скопление.
«В этом месте открытый, хорошо прогретый песчаный грунт, мелководные водоёмчики, рядом околоводная и луговая растительность. В таком месте может быть хороший доступ к крупным насекомым, амфибиям, головастикам, ящерицам, — рассказывает орнитолог. — Не исключено, что в этом месте или рядом были выброшены отходы пищевого производства — в Прегольском такое случается. Я в прошлые годы находил там обильные отходы рыбообработки».
Вывод, по словам Гришанова, простой — в этом месте есть доступный корм. «Вот и собрались белые аисты на лёгкую добычу», — заключил эксперт.
Как другая колония аистов ищет пропитание на полях Калининградской области, смотрите в фоторепортаже «Клопс».