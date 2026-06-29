Новак обсудил с Беспрозванных морские поставки топлива в Калининград

Топливный кризис в Калининградской области длится больше недели. Спрос на бензин за месяц вырос в Калининградской области почти вдвое, на многих АЗС закончилось топливо, а на работающих заправках выстроились очереди на сотни метров. Власти ввели временные ограничения на отпуск топлива — не более 30 литров бензина и 60 литров дизеля на одну машину.