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Новак обсудил с Беспрозванных морские поставки топлива в Калининград

Вице-премьер правительства РФ Александр Новак обсудил с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных обеспечение региона топливом. Новак заявил, что все крупные компании осуществляют морские поставки дизеля и бензина в регион. На встрече отметили, что нефтеперерабатывающие заводы работают на максимальной загрузке, чтобы обеспечить необходимые объёмы топлива. "Рынок…

Источник: Янтарный край

Вице-премьер правительства РФ Александр Новак обсудил с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных обеспечение региона топливом. Новак заявил, что все крупные компании осуществляют морские поставки дизеля и бензина в регион.

На встрече отметили, что нефтеперерабатывающие заводы работают на максимальной загрузке, чтобы обеспечить необходимые объёмы топлива. «Рынок насыщается нефтепродуктами», — говорится в сообщении правительства. Приоритет — общественный транспорт, социальные службы и сельхозтехника.

Александр Новак также провёл совещание по ситуации на топливном рынке с участием глав регионов, отраслевых ведомств и профильных компаний. Он поручил регионам повысить эффективность использования ресурсов и выстраивать взвешенный подход к их распределению.

Топливный кризис в Калининградской области длится больше недели. Спрос на бензин за месяц вырос в Калининградской области почти вдвое, на многих АЗС закончилось топливо, а на работающих заправках выстроились очереди на сотни метров. Власти ввели временные ограничения на отпуск топлива — не более 30 литров бензина и 60 литров дизеля на одну машину.

Губернатор подчёркивал, что дефицита в регионе нет, а поставки продолжаются морским путём. Однако ажиотаж сохраняется.

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