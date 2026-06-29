Новак обсудил с Беспрозванных морские поставки топлива в Калининград

Вице-премьер правительства РФ Александр Новак обсудил с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных обеспечение региона топливом. Новак заявил, что все крупные компании осуществляют морские поставки дизеля и бензина в регион.
На встрече отметили, что нефтеперерабатывающие заводы работают на максимальной загрузке, чтобы обеспечить необходимые объёмы топлива. «Рынок насыщается нефтепродуктами», — говорится в сообщении правительства. Приоритет — общественный транспорт, социальные службы и сельхозтехника.
Александр Новак также провёл совещание по ситуации на топливном рынке с участием глав регионов, отраслевых ведомств и профильных компаний. Он поручил регионам повысить эффективность использования ресурсов и выстраивать взвешенный подход к их распределению.
Топливный кризис в Калининградской области длится больше недели. Спрос на бензин за месяц вырос в Калининградской области почти вдвое, на многих АЗС закончилось топливо, а на работающих заправках выстроились очереди на сотни метров. Власти ввели временные ограничения на отпуск топлива — не более 30 литров бензина и 60 литров дизеля на одну машину.
Губернатор подчёркивал, что дефицита в регионе нет, а поставки продолжаются морским путём. Однако ажиотаж сохраняется.