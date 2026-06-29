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В Самарской области автоинспекторы провели «Веселые старты» для детей

Юным участникам напомнили основные правила безопасности.

Источник: Национальные проекты России

«Веселые старты» на велосипедах и самокатах провели в пришкольном лагере образовательного центра «Южный город» в Самарской области. Мероприятие отвечает задачам нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации Волжского района.

В первую очередь начальник Госавтоинспекции Волжского района Дмитрий Баландов напомнил юным участникам основные правила безопасности: где разрешено кататься детям, для чего необходима защитная экипировка. Ребята обсудили, как правильно переходить проезжую часть и почему важно спешиваться с велосипеда на пешеходном переходе.

На импровизированной трассе школьники соревновались в ловкости, скорости и фигурном вождении двухколесного транспорта. Им также очень понравилась мини-викторина на знание правил дорожного движения. Инспектор проверил, как ребята ориентируются в дорожных знаках, сигналах светофора и нестандартных ситуациях на дороге. Самые эрудированные и активные участники получили памятные подарки.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.