«Урожай» удержал преимущество в первом финальном матче Кубка Волгоградской области

А вот «Урожай» шёл к финалу по-другому — жёстко и прагматично. С «Киквидзе» еланцы разобрались в первой игре (3:1 на выезде), а во второй соперник и вовсе не явился — техническое поражение, и итоговые 6:1 в пользу «Урожая». Не так зрелищно, зато надёжно: силы сберегли, нервы не тратили.