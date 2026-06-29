«Урожай» удержал преимущество в первом финальном матче Кубка Волгоградской области

Елань ликует: «Урожай» на своём поле выстоял в битве с чемпионом области «Ахтубой» и забрал минимальную, но такую ценную победу — 1:0. Один-единственный мяч решил всё: на 33‑й минуте Дмитрий Дубовенко вонзил гол точно в девятку — и этот удар стал холодным душем для среднеахтубинцев.
«Ахтуба» привыкла крушить соперников, но тут упёрлась в стену. Хозяева не давали ни сантиметра свободного пространства, рубились в каждом эпизоде, а Дубовенко своим голом словно подвёл черту: «Здесь не будет подарков — только борьба».
У «Ахтубы» путь к финалу был огненным. В дуэли с «Михайловкой» среднеахтубинцы устроили настоящую голевую феерию: во втором матче — 6:3, а по сумме двух встреч — убойные 11:3. «Ахтуба» показала, что умеет не просто побеждать, а делать это громко.
А вот «Урожай» шёл к финалу по-другому — жёстко и прагматично. С «Киквидзе» еланцы разобрались в первой игре (3:1 на выезде), а во второй соперник и вовсе не явился — техническое поражение, и итоговые 6:1 в пользу «Урожая». Не так зрелищно, зато надёжно: силы сберегли, нервы не тратили.
«Урожай» (Елань) — «Ахтуба» (р.п. Средняя Ахтуба) — 1:0 (1:0).
27 июня. Елань. Стадион «Урожай». Количество зрителей: 250.
Судьи: Дмитрий Прокопов (Волгоград), Дмитрий Данько (Волгоград), Артём Терехов (Волжский).
«Урожай»: Хохлачев, Блинов (Кутынец, 83), Вершков, Даурский, Ефимов (Дубовенко, 20. Крутов, 61), Козырь, Лаврентьев, Максимов, Садыхов (Гаврилов, 74), Сечин, Токаренко.
«Ахтуба»: Худалов, Грошев, Губочкин, Дюжев, Исингалиев (Чернавин, 89), Ларионов, Пронин (Чуланов, 58), Ребриков, Смирнов, Трофимов, Трифонов (Комаров, 82).
Гол: Дубовенко, 33 (0:1).
Предупреждены: Исингалиев, 69 (срыв перспективной атаки). Ребриков, 76 (грубая игра).
Ответный матч — 15 августа, и он будет жарким. «Ахтубе» нужно отыгрываться, а значит, дома они пойдут ва-банк. А «Урожаю» придётся терпеть, держать оборону и ловить свой шанс на контратаке. Кубок области любит драмы — и, похоже, в этом финале их будет с избытком.
Болельщики уже считают дни: кто заберёт трофей — чемпион, жаждущий реванша, или действующий обладатель, готовый биться до последней секунды?
Александр Веселовский.
Фото: МБУ ФСК «Урожай».