Эксперт Франк назвала шарлатанством процедуры очистки крови от микропластика

Существующие методы удаления микропластика из организма человека не являются эффективными, поскольку концентрация микрочастиц в крови слишком мала, чтобы применять подобные процедуры. Об этом в комментарии для ТАСС заявила директор Центра исследования микропластика в окружающей среде Томского госуниверситета Юлия Франк.
Некоторые медицинские учреждения предлагают процедуру плазмафереза как способ очищения крови от микропластика. Этот метод использует специальный аппарат, который разделяет кровь на жидкую часть и клетки. Затем плазму заменяют на новую или очищенную, а клетки возвращают в организм. Однако, по мнению Франк, такие предложения не имеют научного обоснования и являются лишь шарлатанством.
На данный момент нет научных доказательств того, что микропластик накапливается в тканях и органах человека. Теоретически, самые мелкие частицы (менее 1 мкм) могут проникать из кишечника в кровоток и печень, но реальные концентрации микропластика в окружающей среде пока не настолько велики, чтобы говорить о массовом загрязнении организма.
Хотя полностью избежать контакта с микропластиком невозможно, отказ от него в современном обществе нереалистичен. Вместо этого нужно сосредоточиться на профилактике загрязнения: улучшать переработку отходов, устанавливать фильтры на бытовые приборы и модернизировать очистные сооружения.
Ранее российские учёные выяснили, что в пластиковых бутылках почти нет микропластика.
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