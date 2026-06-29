Эксперт Франк назвала шарлатанством процедуры очистки крови от микропластика

Некоторые медицинские учреждения предлагают процедуру плазмафереза как способ очищения крови от микропластика. Этот метод использует специальный аппарат, который разделяет кровь на жидкую часть и клетки. Затем плазму заменяют на новую или очищенную, а клетки возвращают в организм. Однако, по мнению Франк, такие предложения не имеют научного обоснования и являются лишь шарлатанством.