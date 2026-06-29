Объем инвестиций в проект Level Group на Гребном канале оценен в 16 млрд рублей

Всего в рамках проекта запланировано строительство порядка 47 тыс. кв. м жилья. Также по условиям КРТ застройщик до конца 2030 года должен возвести школу на 550 учеников и детский сад на 200 воспитанников. Кроме того, планируется благоустроить набережную, которая станет продолжением существующей и свяжет Гребной канал с центром города.