Свежие идеи: как школьники помогают модернизировать железные дороги

Старшеклассники, участвующие в конкурсе «Инженеры транспорта», уже нашли свое призвание и определились со сферой, в которой будут строить карьеру. Но так можно сказать далеко не о каждом российском подростке. Тем, кто пока не знает, какую специальность хочет получить, примерить на себя разные роли помогают эксперты профориентационного проекта «Билет в будущее». Он развивается по национальному проекту «Молодёжь и дети».