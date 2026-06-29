Свежие идеи: как школьники помогают модернизировать железные дороги

Уже во второй раз РЖД и Движение первых совместно проводят Всероссийский конкурс детских изобретений «Инженеры транспорта». В дебютном сезоне, прошедшем в 2024—2025 годах, участники соревнований создали более 160 проработанных концептов и прототипов. Лучшие из них эксперты рассматривают для использования на железных дорогах нашей страны.
Рассказываем, как устроен конкурс и какие еще возможности для развития предлагает школьникам национальный проект «Молодёжь и дети».
По просьбе учеников.
«Инженеры транспорта» — тот случай, когда всероссийский проект для школьников появился по инициативе самих детей и подростков. Идею проводить конкурс изобретений предложила ученица новокузнецкого Лицея № 7. Эту школу-интернат 62 года назад открыли для детей работников железной дороги, а сегодня здесь готовят будущих работников для РЖД.
В декабре 2023 года во время IV Железнодорожного съезда у девятиклассницы лицея Дарьи Белкиной появилась возможность обратиться к Президенту Владимиру Путину. Девочка попросила организовать на базе Движения первых конкурс, который помог бы воплощать в жизнь проекты подростков, заинтересованных в инженерии.
Самые крутые проекты получат гранты и поддержку специалистов, ученых, а лучшие команды — стажировки.
«Мы уверены, что наука и технологии — это двигатели прогресса, — аргументировала Дарья свое предложение. — Конкурс необходим для продвижения научно-технического направления и популяризации инженерного образования. Он поможет пройти путь от идеи до результата. А самые крутые проекты получат гранты и поддержку специалистов, ученых. Лучшие команды — стажировки».
Президент и руководство РЖД поддержали идею. Прошло менее полугода, и уже в мае 2024-го по всей стране стартовал отборочный этап первого сезона нового конкурса.
Вызов для тысяч юных изобретателей.
Первые соревнования проводили в три этапа. Сначала с мая по сентябрь прошел дистанционный отбор. В общей сложности заявки на него подали 87 тыс. человек со всей страны.
В эти первые месяцы ребята начали разрабатывать концепцию своих продуктов. У участников креативного трека параллельно прошло 10 обучающих семинаров, посвященных проектной работе. Используя новые знания, подростки смогли дополнительно улучшить свои предложения.
Далее в октябре-ноябре для команд из инженерного трека состоялся дополнительный очный отбор. Его провели на площадках 16 детских технопарков «Кванториум» в городах, где находятся центральные офисы филиалов РЖД. Например, для Западно-Сибирской железной дороги это Новосибирск, а для Куйбышевской — Самара. В этом втором этапе приняли участие 1,3 тыс. школьников и около 250 их наставников из 60 регионов. Подростки представили жюри уже не просто концепции, а полноценные прототипы своих разработок.
В феврале 2025 года 269 победителей отборочных этапов в обоих треках встретились в финале. Мероприятия заключительного этапа прошли сразу на двух площадках в Екатеринбурге: на Свердловской детской железной дороге и в Уральском федеральном университете.
Ребятам предложили дополнительно доработать концепции и прототипы, созданные ранее, с учетом новых, более сложных требований. Пока подростки трудились над этим, для их наставников проводили тематические лекции и дискуссии. Для участников в расписании тоже предусмотрели образовательную программу. А еще экскурсии в Диспетчерский центр управления перевозками, Музей истории, науки и техники Свердловской железной дороги (СвЖД), на станцию Екатеринбург-Пассажирский и в Управление СвЖД.
Как устроен конкурс.
Организаторы предлагают участникам выбрать один из двух треков: командный инженерный или индивидуальный креативный. Первый доступен для ребят с тринадцати лет, второй — с девяти.
Задания для тех, кто остановился на инженерном направлении, связаны с разработкой автоматизированных устройств или приложений. Причем изобретения школьников должны решать конкретные задачи, которые актуальны для Российских железных дорог. Так, в первом сезоне в этом треке было шесть номинаций:
• «Бесшовный навигатор». Написать приложение, помогающее прокладывать маршруты не только на улице, но и внутри здания. Конечной точкой можно выбрать не «подъезд», а конкретное помещение. Например, зал ожидания на вокзале;
• «Автоматизированный склад». Разработать робота, оснащенного системой компьютерного зрения и способного распределять малогабаритные грузы;
• «Безопасность железнодорожных перегонов». Придумать систему оповещения, которая автоматически сигнализировала бы о приближении поезда людям, работающим на путях;
• «Детектор состояния человека». Предложить бесконтактную систему распознавания эмоций, которую можно было бы использовать для дополнительного досмотра. Такая технология будет полезна в работе службы транспортной безопасности;
• «Чистые пути». Спроектировать автономного робота для уборки привокзальных железнодорожных путей и подплатформенных пространств;
• «Робот-стюард поезда ВСМ». Создать концепт для дроида, способного распознавать лица и проверять билеты, запоминать предпочтения постоянных пассажиров, оказывать услуги во время путешествия на поезде.
Ребятам, которым пришелся по душе креативный трек конкурса в первом сезоне, тоже дали на выбор несколько заданий:
• «Концепция вокзалов будущего»;
• «Новые маршруты туристических поездов»;
• «Дизайн формы»;
• «Досуг пассажиров поезда».
После завершения конкурса лучшие проекты протестировали специалисты РЖД.
Участники инженерного трека боролись за главный приз в 1 млн рублей. Именно столько получала команда-победитель, завоевавшая первое место в каждой из шести номинаций. У занявших второе и третье место сертификаты были на 500 и 300 тыс. рублей. Кроме того, в зависимости от места, каждому из трех-пяти членов команды дарили ноутбук, планшет или умную колонку.
В креативном треке борьба шла за сертификаты на путешествие на 100, 150 или 200 тыс. рублей, а также сертификаты на обучение на образовательной платформе номиналом 50, 100 или 150 тыс. рублей.
Помимо этого, после завершения конкурса лучшие проекты протестировали специалисты РЖД. После доработки их начали реально внедрять на железной дороге. И это, пожалуй, стало самой значимой наградой для всех участников.
Определение победителей.
Итоговые работы участников оценивают эксперты. Членами жюри стали работники РЖД, сотрудники отраслевых вузов и технопарков «Кванториум», а также представители региональных отделений Движения первых.
Судьи анализируют, насколько устройство или приложение безопасное, качественное, точное, не тормозит ли оно в процессе работы. На выбор победителя влияет и оригинальность идеи, предложенной школьниками. Важно было учитывать существующие аналоги, решающие те же задачи. А еще во время защиты проекта нужно экономически обосновать свое предложение.
Всего призы получили 87 подростков: 18 команд из инженерного трека и 12 индивидуальных участников креативного направления.
Для школьников, которые на тот момент заканчивали 11-й класс, после завершения конкурса дополнительно провели профориентацию. Им предложили заключить договор на целевое обучение по инженерным специальностям в ведущих вузах России. Позже первокурсников из числа победителей пригласили на практику в подразделения РЖД. Еще 25 ребят, которые закончили школу в нынешнем учебном году, тоже консультируют, чтобы помочь с выбором образовательной организации.
Эволюция проекта.
В новом сезоне конкурса, который стартовал в апреле нынешнего года, организаторы тестируют немного иной формат соревнований. Два трека, технологический и креативный, сохранились. Но отборочный этап, в том числе образовательная программа, в этот раз проходит полностью дистанционно.
В технологическом треке на выбор два задания:
• «Автономные беспилотные технологии». Придумать концепцию или создать действующий прототип роботизированного наземного, воздушного или комбинированного устройства для осмотра, диагностики и мелкого ремонта. Предполагается, что их будут использовать для работы не только с подвижным составом, но и для железнодорожной инфраструктурой: путей, мостов, тоннелей.
• «Высокоскоростные железнодорожные магистрали». Требуется разработать инженерное решение или его прототип для совершенствования системы безопасности, обслуживания ВСМ или снижения аэродинамических нагрузок.
• Креативная номинация «Пассажир и транспорт» приглашает в мир недалекого будущего. Участникам нужно предложить комплексное инновационное решение, которое поможет сделать путешествие на поезде в 2036 году максимально комфортным, безопасным, персонализированным, обеспечит бесшовную навигацию.
Планируется, что имена финалистов жюри назовет в конце сентября. После этого участники вместе с экспертами будут еще около месяца дорабатывать свои проекты. Заключительный этап состоится в ноябре в Санкт-Петербурге. В этот раз лучших юных изобретателей примут Центр деловых связей РЖД и Музей железных дорог России.
В дальнейшем конкурс «Инженеры транспорта» планируется проводить раз в два года. То есть третий сезон ожидается в 2028 году.
Высокая оценка.
Весной 2026 года РЖД стали победителем национальной премии «Наш вклад» в номинации «Госкорпорации и госкомпании». На суд жюри компания представила в общей сложности 17 проектов, и конкурс «Инженеры транспорта» был среди них.
«Наш вклад» — первая в России награда, которая отмечает роль бизнеса и НКО в достижении целей и задач национальных проектов. Так, например, «Инженеры транспорта» — образцовая инициатива, соответствующая духу национального проекта «Молодежь и дети». Всем финалистам премии присваивается статус «Партнер национальных проектов России». В этом году его присудили 362 организациям, реализующим 644 проекта.
Всего в нынешнем юбилейном пятом сезоне организаторы получили 792 заявки со всей страны. Лучших определили в шести основных номинациях. Помимо «Госкорпорации и госкомпании», в которой была представлена РЖД, это «Крупный бизнес. Сетевой», «Крупный бизнес. Регион», «Средний бизнес», «Малый бизнес» и «НКО».
С проектами-победителями разных лет можно познакомиться на сайте премии.
Раскрой свой талант.
Старшеклассники, участвующие в конкурсе «Инженеры транспорта», уже нашли свое призвание и определились со сферой, в которой будут строить карьеру. Но так можно сказать далеко не о каждом российском подростке. Тем, кто пока не знает, какую специальность хочет получить, примерить на себя разные роли помогают эксперты профориентационного проекта «Билет в будущее». Он развивается по национальному проекту «Молодёжь и дети».
В свою очередь, школьники, увлеченные робототехникой, программированием и наукой, могут бесплатно оттачивать свои навыки и расширять знания в центрах дополнительного образования. По всей стране растет сеть «IT-кубов», «Точек роста», «Мини-Сириусов», детских технопарков «Кванториум». Все они тоже получают поддержку по нацпроекту.
Ну, а для тех, кто хочет испытать себя и состязаться с другими в какой-либо области, проводят конкурсы профессионального мастерства. Главные из них — чемпионат «Профессионалы» и Чемпионат высоких технологий.