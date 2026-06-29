Полиция завершила расследование дела о фальшивых медцентрах

МВД сообщило о том, что в следственном управлении УМВД по Нижнему Новгороду окончено расследование уголовного дела о крупном групповом мошенничестве. Главным его фигурантом стала жительница областного центра.
По версии следствия, эта дама и ее сообщники организовали и несколько лет вели незаконную деятельность по оказанию медицинских услуг в специализированных центрах в нескольких районах города.
— С февраля 2019 по март 2021 года работники этих организаций предлагали гражданам пройти бесплатную диагностику состояния здоровья и консультацию у врачей. Согласившимся позже сообщали, что у них выявлены серьезные заболевания и вылечить их можно только с помощью комплекса процедур в тех же медцентрах, но — уже на платной основе, — объяснили в полицейском ведомстве. И добавили, что работники этих липовых медцентров помогали обратившимся гражданам оформить кредиты для оплаты «лечения», а потом проводили манипуляции, которые якобы способствовали их выздоровлению. В полиции подчеркнули, что ни один из участников этой криминальной схемы не имел медицинского образования. Следствием были установлены 83 пострадавших граждан, которые отдали за псевдомедицинские услуги больше 6,2 млн рублей.
Материалы уголовного дела отправлены в суд.