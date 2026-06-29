Полиция завершила расследование дела о фальшивых медцентрах

— С февраля 2019 по март 2021 года работники этих организаций предлагали гражданам пройти бесплатную диагностику состояния здоровья и консультацию у врачей. Согласившимся позже сообщали, что у них выявлены серьезные заболевания и вылечить их можно только с помощью комплекса процедур в тех же медцентрах, но — уже на платной основе, — объяснили в полицейском ведомстве. И добавили, что работники этих липовых медцентров помогали обратившимся гражданам оформить кредиты для оплаты «лечения», а потом проводили манипуляции, которые якобы способствовали их выздоровлению. В полиции подчеркнули, что ни один из участников этой криминальной схемы не имел медицинского образования. Следствием были установлены 83 пострадавших граждан, которые отдали за псевдомедицинские услуги больше 6,2 млн рублей.