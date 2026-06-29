В Сочи спасли собаку, которая три дня провела в 18-метровой каменной щели

Сейчас Черныш чувствует себя хорошо. Он не получил никаких травм, но хозяйка все равно отвезла его к ветеринарам для полного обследования — ей важно убедиться, что после нескольких дней в замкнутом пространстве с психикой питомца тоже все в порядке.