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Глеб Никитин: ситуация с топливом контролируется на федеральном уровне

Владимир Путин лично провел в Кремле совещание по вопросам снабжения топливом регионов России.

Источник: Время

Губернатор Глеб Никитин в своём канале в мессенджере MAX сообщил, что ситуацию с топливом на внутреннем рынке контролируют на федеральном уровне.

Как отметил глава региона, Президент Владимир Путин лично провёл в Кремле совещание по вопросам снабжения топлива регионам России, в котором участвовали члены Правительства и руководители ведущих энергетических компаний. На встрече обсуждали меры для обеспечения бесперебойных поставок топлива для граждан, бизнеса, промышленных предприятий и социально значимых организаций.

«На максимуме используются мощности крупнейших НПЗ, задействован потенциал средних и малых предприятий. Также сокращены сроки текущих ремонтов, плановые перенесены на более поздние периоды. И уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели», — заявил Владимир Путин в ходе совещания.

Как отметил Глеб Никитин, правительством создан специальный штаб, который работает в круглосуточном режиме. Также совместно с нефтяными компаниями подготовлены дополнительные предложения по обеспечению топливом внутреннего рынка.

Ранее Глеб Никитин заявил, что Нижегородская область обеспечена топливом, и ситуация находится под контролем.