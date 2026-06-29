Глеб Никитин: ситуация с топливом контролируется на федеральном уровне

«На максимуме используются мощности крупнейших НПЗ, задействован потенциал средних и малых предприятий. Также сокращены сроки текущих ремонтов, плановые перенесены на более поздние периоды. И уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели», — заявил Владимир Путин в ходе совещания.