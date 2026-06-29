После ДТП в центре Ростова погиб экс-директор Института водного транспорта

В апреле 1999 года возглавил в Ростове филиал Новороссийской государственной морской академии имени адмирала Ушакова, а в 2012 году был назначен на пост директора Института водного транспорта — филиала ФГБОУ ВО «Государственного морского университета имени адмирала Ушакова». С 2015 года Сергей Лутков перешел на педагогическую работу доцентом. Эту работу специалист совмещал с заведованием кафедрой судовождения и гидрографии.