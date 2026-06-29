В Татарстане более 98 тысяч родителей получили компенсацию за детские сады

Размер выплаты зависит от числа детей: 20% — на первого, 50% — на второго и 70% — на третьего и последующих. Дополнительную помощь получили малообеспеченные, студенческие, многодетные семьи и жители села. С начала года 10,7 тыс. семей с доходом до 20 тыс. рублей в месяц оформили компенсацию за присмотр и уход за детьми. 666 сельским женщинам выплатили единовременное пособие при рождении ребенка. При рождении первого малыша до 25 лет женщина получает 100 тыс. рублей, третьего и последующего до 29 лет — 200 тыс.