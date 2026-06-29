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В Татарстане более 98 тысяч родителей получили компенсацию за детские сады

Размер выплаты зависит от количества детей в семье.

Более 98 тыс. родителей в Татарстане получили компенсацию за детские сады с начала 2026 года. Мера поддержки действует по нацпроекту «Семья», сообщили в министерстве труда, занятости и социальной защиты региона.

Размер выплаты зависит от числа детей: 20% — на первого, 50% — на второго и 70% — на третьего и последующих. Дополнительную помощь получили малообеспеченные, студенческие, многодетные семьи и жители села. С начала года 10,7 тыс. семей с доходом до 20 тыс. рублей в месяц оформили компенсацию за присмотр и уход за детьми. 666 сельским женщинам выплатили единовременное пособие при рождении ребенка. При рождении первого малыша до 25 лет женщина получает 100 тыс. рублей, третьего и последующего до 29 лет — 200 тыс.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.