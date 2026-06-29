Более 7 миллионов человек приняли участие в мероприятиях Дня молодежи

«День молодежи объединил более 7 миллионов россиян, а также молодых людей из 13 стран мира. По всей России фестиваль прошел в единой концепции “Мечта. Гордость. Единство” — эти ценности стали основой и путеводителем по событиям Дня молодежи от Севастополя до Сахалина. Ребята могли подать заявку на грант и презентовать свою идею, вступить в молодежные организации, отправить гумпомощь бойцам СВО и жителям приграничья, написать слова поддержки на фронт, создать семьи и представить свои проекты. День молодежи в очередной раз доказал: общие смыслы и общие мечты крепче расстояний, границ и часовых поясов. Молодость — время мечты, гордости и единства», — отметил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.