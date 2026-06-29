Более 7 миллионов человек приняли участие в мероприятиях Дня молодежи

День молодежи прошел по всей России 27 июня. В мероприятиях приняли участие более 7 млн человек, сообщили в Росмолодежи.
«День молодежи объединил более 7 миллионов россиян, а также молодых людей из 13 стран мира. По всей России фестиваль прошел в единой концепции “Мечта. Гордость. Единство” — эти ценности стали основой и путеводителем по событиям Дня молодежи от Севастополя до Сахалина. Ребята могли подать заявку на грант и презентовать свою идею, вступить в молодежные организации, отправить гумпомощь бойцам СВО и жителям приграничья, написать слова поддержки на фронт, создать семьи и представить свои проекты. День молодежи в очередной раз доказал: общие смыслы и общие мечты крепче расстояний, границ и часовых поясов. Молодость — время мечты, гордости и единства», — отметил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.
Важной частью программы стали встречи с героями. Например, в Красноярске знакомство с участником специальной военной операции прошло в формате иммерсивного детектива: молодежь не слушала рассказ, а «расследовала» личность и боевой путь участника СВО через детективную игру. В то же время в Салехарде состоялась встреча с Денисом Прудником, аэрокосмическим инженером, основателем блога «Космос для всех» и лектором российского общества «Знание»: участники узнали о его пути в профессии, подготовке космонавтов и их отборе для полетов.
По всей стране также прошли национальные фестивали, мастерские и акции, отражающие культуры народов. Так, в Якутии состоялась выставка народов — фестиваль национальных культур с представлением традиций, кухни, ремесел и культуры народов республики. Там же развернулись «Игры Дыгынчика»: детская и молодежная версия легендарных «Игр Дыгына» с соревнованиями по мас-рестлингу, хапсагаю и якутским прыжкам.
Ассоциация «Добро.рф» организовала по всей России «Ярмарку добра»: сбор гуманитарной помощи бойцам СВО и жителям приграничных регионов, письма военнослужащим, экологические активности и пожертвования в фонд #МЫВМЕСТЕ. В Кургане, Челябинске, Ханты-Мансийске и Алтайском крае волонтеры вместе с участниками плели маскировочные сети. А в Красноярске для бойцов СВО изготавливали чебурашек.
Федеральное медико-биологическое агентство вместе с Росмолодежью, молодежным советом ФМБА России, Российским Красным Крестом и волонтерами-медиками провели донорские акции в 80 городах. Участники могли сдать кровь, узнать больше о донорском движении и вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.