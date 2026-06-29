Первые итоги операции «Нелегал 2026» подвели в Нижегородской области

В Нижегородской области подвели первые итоги операции «Нелегал −2026», которая проходила на территории региона с 1 по 10 июня. Подробности акции сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.
«Нелегал-2026» — это комплексная оперативно-профилактическая операция, при проведении которой под особый контроль попали места работы, массового пребывания и проживания иностранных граждан. В ходе проверок было выявлено 1 120 нарушений миграционного законодательства. Один иностранный гражданин находился в федеральном розыске.
Согласно результатам операции, в судебном порядке было принято 190 решений об административном выдворении за пределы России, а 218 иностранным гражданам запретили въезд в страну. Также принято четыре решения о депортации.
Сотрудники Госавтоинспекции также участвовали в проведении операции. По итогам их работы выявлено 32 административных правонарушения и возбуждено 61 уголовное дело.
Операция «Нелегал-2026» укрепляет миграционную дисциплину. Она призвана напомнить жителям региона, что нужно ответственнее относиться к законам.