Первые итоги операции «Нелегал 2026» подвели в Нижегородской области

«Нелегал-2026» — это комплексная оперативно-профилактическая операция, при проведении которой под особый контроль попали места работы, массового пребывания и проживания иностранных граждан. В ходе проверок было выявлено 1 120 нарушений миграционного законодательства. Один иностранный гражданин находился в федеральном розыске.