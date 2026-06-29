Калининградцам объяснили, грозит ли штраф за остановку под знаком в очереди на АЗС

Юрист считает, что такие штрафы можно и нужно обжаловать. Подтвердить факт того, что вы стояли в очереди к АЗС, могут записи с видеорегистратора, фото очереди, показания свидетелей или другие данные о ситуации у конкретной заправки в тот момент.