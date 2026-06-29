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В Санкт-Петербурге построили детский сад на 330 мест

Дошкольное учреждение рассчитано на 14 групп.

Детский сад на 330 мест возвели в жилом комплексе «Дубровский» в городе Пушкине, который входит в состав Санкт-Петербурга. Работы ведутся при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в комитете по строительству Северной столицы.

Учреждение рассчитано на 14 групп. Для малышей предусмотрена полноценная инфраструктура, которая способствует гармоничному и разностороннему развитию: музыкальный и физкультурный залы, бассейн, кабинет логопеда. На территории учреждения расположены игровые площадки в экостиле. Уточняется, что открытие детского сада запланировано на этот год.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.