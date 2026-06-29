С 1 июля стартует акция «День корпоративного волонтерства»

Акция «День корпоративного волонтерства» пройдет в России с 1 по 17 июля. Мероприятие направлено на увеличение доли компаний, которые занимаются добровольчеством, сообщили в ассоциации «Добро.рф».
«Акция проводится в развитие закона, закрепившего поддержку корпоративного волонтерства и благотворительности в Трудовом кодексе, и позволит вовлечь в добровольчество и общественно полезную деятельность более широкие слои экономически активного населения — взрослых и работающих россиян, у которых есть желание поучаствовать в чем-то полезном, но обычно на это не хватает времени», — отметил председатель комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель экосистемы «Добро.рф» Артем Метелев.
Организаторы берут на себя всю подготовку. Они подбирают проверенные некоммерческие организации (НКО) в городе присутствия компании, готовят методики и сценарии добрых дел, помогают выстроить партнерства и оформить участие. Предприятие с уже имеющимся подобным опытом может заявить и провести собственное мероприятие. Оно будет учтено при формировании общероссийского зачета. Если такого опыта у компании пока нет, организаторы подберут готовое доброе дело от проверенной НКО, например экологическую акцию, помощь приюту или сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса и семей участников СВО. Присоединиться к акции может любое предприятие. Для этого достаточно зарегистрироваться по ссылке.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.