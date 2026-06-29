С 1 июля стартует акция «День корпоративного волонтерства»

Организаторы берут на себя всю подготовку. Они подбирают проверенные некоммерческие организации (НКО) в городе присутствия компании, готовят методики и сценарии добрых дел, помогают выстроить партнерства и оформить участие. Предприятие с уже имеющимся подобным опытом может заявить и провести собственное мероприятие. Оно будет учтено при формировании общероссийского зачета. Если такого опыта у компании пока нет, организаторы подберут готовое доброе дело от проверенной НКО, например экологическую акцию, помощь приюту или сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса и семей участников СВО. Присоединиться к акции может любое предприятие. Для этого достаточно зарегистрироваться по ссылке.