Девять петербургских выпускников сдали ЕГЭ на 300 баллов

В Петербурге установлен абсолютный рекорд по числу выпускников, набравших 300 баллов на ЕГЭ. Сразу девять человек сдали три экзамена на максимальный результат. Двое из них — выпускники учреждений Минобороны, остальные окончили городские школы. Всего в городе зафиксировано 814 стобалльных и 80 двухсотбалльных работ.