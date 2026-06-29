В Самаре откроется площадка «Выходные с ГТО»

Площадка «Выходные с ГТО» откроется с 4 июля в парке им. Ю. А. Гагарина Самары в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Она будет работать каждую субботу и воскресенье с 10:00 до 13:00, сообщили в администрации городского округа Самара.
«Все желающие от 6 до 70 лет и старше могут попробовать свои силы в выполнении отдельных видов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне”», — рассказали в администрации Самары.
Индивидуальные и коллективные заявки с указанием даты рождения, уникального идентификационного номера (УИН), даты прохождения и видов испытаний принимаются за три дня до мероприятия. Данные необходимо отправить на электронные адреса: olimpdod.adm@mail.ru, sport-chaika@mail.ru, sport6samara@mail.ru или wolf23_nsk@mail.ru.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.