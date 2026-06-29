В Самаре откроется площадка «Выходные с ГТО»

Площадка «Выходные с ГТО» откроется с 4 июля в парке им. Ю. А. Гагарина Самары в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Она будет работать каждую субботу и воскресенье с 10:00 до 13:00, сообщили в администрации городского округа Самара.