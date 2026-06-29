Федеральные власти взяли на особый контроль поставки топлива в Калининградскую область

На фоне происходящего «Клопс» запустил телеграм-канал «Бензин видели? А он есть»: там будем собирать информацию о том, где в области можно заправиться, сколько это стоит и какая обстановка у колонок. В комментариях можно оставлять свежие данные — адрес или сеть АЗС, марку в наличии и длину очереди. Если топлива нет, напишите место, чтобы другие водители не тратили время и остатки бака на лишнюю поездку.