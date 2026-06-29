Более 22 тыс. человек посетили фестиваль «От Руси до России» в Петербурге

Четвертый исторический фестиваль «От Руси до России» состоялся 12 июня в Таврическом саду Санкт-Петербурга при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети». Его посетили свыше 22 тысяч человек, сообщили в комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями города.
На фестивале посетители услышали выступление струнного квартета, песни русских деревень и звуки старинных мелодий на традиционных инструментах. Коллективы исполняли придворные и русские народные танцы, а все желающие приняли участие в мастер-классах. Кроме того, для гостей выступил коллектив «Театр месье Антьерлюса» в стиле XVIII века.
Уникальной особенностью мероприятия стали интерактивные и выставочные исторические площадки, дополненные информационными стендами. Там можно было узнать о культуре, быте и традициях страны в различные исторические периоды. Также работал лекторий, где слушатели погрузились в изучение Старой Ладоги времен Древней Руси и окунулись в военную историю Петербурга XVII-XVIII веков.
Большой популярностью пользовались площадки старинных игр. Там были представлены популярные ярмарочные и подвижные забавы, такие как игра в средневековые кегли и хождение на ходулях. Кроме того, все посетители могли попробовать свои силы в интерактивах и мастер-классах: создать русскую тряпичную куклу, сделать бумажный патрон для мушкета Петровской эпохи, примерить доспехи, научиться сражаться на безопасных мечах, стрелять в лучном тире и в лазертаге. Завершился фестиваль концертом фолк-рок группы «Отава Ё».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.