Более 22 тыс. человек посетили фестиваль «От Руси до России» в Петербурге

Большой популярностью пользовались площадки старинных игр. Там были представлены популярные ярмарочные и подвижные забавы, такие как игра в средневековые кегли и хождение на ходулях. Кроме того, все посетители могли попробовать свои силы в интерактивах и мастер-классах: создать русскую тряпичную куклу, сделать бумажный патрон для мушкета Петровской эпохи, примерить доспехи, научиться сражаться на безопасных мечах, стрелять в лучном тире и в лазертаге. Завершился фестиваль концертом фолк-рок группы «Отава Ё».