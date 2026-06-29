Экспертиза одобрила проект капремонта фасадов здания министерства социальной политики

Процедура завершилась 29 июня. Документацию для экспертизы подготовила калининградское ООО «Хасан». В качестве экспертной организации выступило ГАУ КО «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Указанный застройщик — министерство социальной политики Калининградской области.