Экспертиза одобрила проект капремонта фасадов здания министерства социальной политики

Проект капитального ремонта административного здания министерства социальной политики на ул. Клинической, 63, прошел государственную экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.
Процедура завершилась 29 июня. Документацию для экспертизы подготовила калининградское ООО «Хасан». В качестве экспертной организации выступило ГАУ КО «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Указанный застройщик — министерство социальной политики Калининградской области.