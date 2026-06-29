Нижегородцы смогут оценить работу общественного транспорта

Спикер подчеркнул, что за последнее время в работе нижегородского общественного транспорта многое сделано: развиваются метро, канатная дорога, набирается водительский состав, что позволило запустить ночные автобусные маршруты. Анализ информации, которая поступит от пассажиров в рамках проекта, позволит при необходимости скорректировать работу, а кроме того, когда подключатся другие регионы, определится место Нижнего Новгорода в общем рейтинге.