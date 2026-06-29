Нижегородцы смогут оценить работу общественного транспорта

Нижегородская область станет первым регионом в стране, где заработает федеральный проект «Народный стандарт общественного транспорта». Проект запускается 1 июля. Об этом стало известно сегодня, 29 июня, на пресс-конференции в НОИЦ.
О сути проекта сообщил генеральный директор Союза российских городов Андрей Максимов: он призван дать единую систему координат для оценки работы общественного транспорта в регионах, вывести мониторинг на новый уровень.
Для определения критериев оценки были проанализированы обращения граждан в органы власти и к перевозчикам по поводу работы общественного транспорта более чем в 30 регионах.
«Это десятки тысяч обращений. Мы их систематизировали и выявили 23 критерия. Так появился народный стандарт», — рассказал член Общественной палаты Нижегородской области Илья Зотов.
В числе критериев — время ожидания, наличие в салоне терминалов для оплаты, системы кондиционирования, звукового оповещения. У каждого критерия — свой балл. Анкета будет анонимной, чтобы участники опроса отвечали честно. В конце — открытый вопрос: что можно улучшить в работе транспорта.
Перейти к анкете можно будет, отсканировав QR-код. Стикеры с ними 1 июля расклеят в электробусах на пяти маршрутах в нагорной части Нижнего Новгорода. Их назвал заместитель директора «Нижегородэлектротранса» Владислав Купцов: Э-6, Э-9, Э-13, Э-17, Э-31.
«Стикеры будут в передней, средней и задней частях подвижного состава, чтобы у всех пассажиров был к ним доступ», — пояснил спикер.
О том, почему для старта проекта выбрали электробусы, рассказал заместитель министра транспорта и автомобильных дорог региона Денис Рябинин. По его словам, электробусы пользуются большой популярностью. Маршруты продлили к крупным ЖК, и они очень востребованы.
«Поэтому первую обратную связь мы хотим получить по этим маршрутам», — сообщил Денис Рябинин.
По мнению замглавы областного минтранса, ответы, которые дадут пассажиры в анкете, позволят получить более взвешенную информацию. Сейчас, по его словам, обратную связь дают чаще недовольные. Планируется, что в рамках опроса будут получены более объективные данные о работе общественного транспорта, причём на конкретных маршрутах.
До сентября планируется включить в проект всех перевозчиков, в том числе частных. Денис Рябинин отметил, что ежедневно в Нижнем Новгороде поездки в общественном транспорте совершают 300−350 тысяч человек. Чем больше будет участников опроса, тем объективнее получится картина.
Спикер подчеркнул, что за последнее время в работе нижегородского общественного транспорта многое сделано: развиваются метро, канатная дорога, набирается водительский состав, что позволило запустить ночные автобусные маршруты. Анализ информации, которая поступит от пассажиров в рамках проекта, позволит при необходимости скорректировать работу, а кроме того, когда подключатся другие регионы, определится место Нижнего Новгорода в общем рейтинге.
Ответы на вопросы анкеты будут занимать не больше минуты. Представитель компании-разработчика Дмитрий Котоловский сообщил, что главным было сделать инструмент компактным, простым и понятным для всех.
Предполагается, что система будет работать и без интернета. Как выглядит анкета, можно посмотреть на сайте развиваемтранспорт.рф.