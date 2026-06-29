В Татарстане выпустили в дикую природу краснокнижных соколов

Масштабный выпуск в дикую природу краснокнижных соколов провели в Татарстане, сообщили в республиканском агентстве по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». Забота о редких животных — одна из задач нацпроекта «Экологическое благополучие».
В естественную среду обитания выпустили сразу 20 птенцов сокола-балобана — вдвое больше, чем в предыдущие годы. Это стало возможным благодаря программе по восстановлению популяции, реализуемой при поддержке СИБУРа. Общее число особей краснокнижного хищника, которого вернули в дикую природу, достигло 44 птиц.
Отметим, выпуск соколов проводился при участии научного сообщества, орнитологов и волонтеров. В специально оборудованные искусственные гнезда в Камско-Устьинском районе 11 июня пересадили 10 птенцов. Еще 10 птиц разместились днем ранее на Саралинском участке Волжско-Камского природного биосферного заповедника.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.