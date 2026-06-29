В лицее № 389 Кировского района Петербурга провели урок здорового питания

Урок здорового питания организовали в лицее № 389 Кировского района Санкт-Петербурга в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в управлении социального питания Северной столицы.
Вначале сотрудники комбината питания «Кировский» провели лекцию о принципах здорового питания. Учащимся разъяснили основы сбалансированного рациона, значение режима приема пищи, а также роль витаминов в поддержании энергетического баланса и концентрации внимания.
Далее ребят ждал мастер-класс. Под руководством поваров комбината школьники научились оформлять нарезку из фруктов, изучили их сочетания и влияние на самочувствие. Кроме того, ученики попробовали приготовить ленивые вареники с творогом.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.