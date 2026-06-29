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Сигнал воздушной угрозы впервые прозвучал в Волгограде из-за ракет ВСУ

В Волгограде на фоне объявленной в регионе ракетной опасности включили сирены ГО.

В Волгограде на фоне объявленной в регионе ракетной опасности включили сирены ГО и ЧС вечером 29 июня. Как сообщает ИА «Высота 102», звуки, напоминающие о необходимости укрыться в заглубленных помещениях, услышали жители всех районов региональной столицы.

По информации мониторинговых каналов, приближение ракет зафиксировало в южной части региона. От Министерства обороны РФ и официальных ведомств на текущий момент уточняющей информации не поступало.

Аэропорт Волгограда осуществляет работу в штатном режиме.

Напомним, о новой угрозе ракетной атаки жителей Волгоградской области предупредили в 17:54 мск 29 июня. Волгоградцам рекомендовано укрыться в подвалах. Если это сделать невозможно, необходимо придерживаться ряда правил.

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