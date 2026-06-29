Четверых участников массовой драки на озере Шенфлиз накажут за мелкое хулиганство

В полиции подтвердили, что 28 июня между отдыхающими произошёл конфликт. На место прибыли сотрудники, которые доставили четверых драчунов в ОМВД России по Московскому району. В отношении каждого из них был составлен протокол о правонарушении по ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Мужчинам грозит штраф или административный арест до 15 суток.