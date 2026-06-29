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Четверых участников массовой драки на озере Шенфлиз накажут за мелкое хулиганство

Мужчины сцепились после жалоб девочек на приставания.

Источник: Клопс.ru

Полиция выписала административные протоколы четверым участникам массовой драки на озере Шенфлиз. Об этом «Клопс» сообщили в региональном УМВД.

В полиции подтвердили, что 28 июня между отдыхающими произошёл конфликт. На место прибыли сотрудники, которые доставили четверых драчунов в ОМВД России по Московскому району. В отношении каждого из них был составлен протокол о правонарушении по ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Мужчинам грозит штраф или административный арест до 15 суток.

В полиции добавили, что сотрудники ведомства вместе с коллегами из регионального МЧС России ежедневно патрулируют городские пляжи в Калининграде и побережье Балтийского моря, выявляя нарушителей.

В воскресенье, 28 июня, на Шенфлизе в Калининграде пристававший к школьницам развратник спровоцировал массовую драку.

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