На проспекте Ветеранов в Санкт-Петербурге благоустроят сквер

Сквер на проспекте Ветеранов благоустроят в Кировском районе Санкт-Петербурга при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в государственной административно-технической инспекции города.
Проектом предусмотрено расширение пешеходных дорожек. Так, главные увеличат до 2,1 м, а второстепенные — до 1,8 м. Также будут оборудованы две зоны отдыха: у остановки на проспекте Маршала Жукова и со стороны проспекта Ветеранов. Там установят скамейки и урны, проведут работы по озеленению. Все здоровые деревья при этом будут сохранены. Работы планируют завершить не позднее 1 сентября 2026 года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.