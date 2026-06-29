На проспекте Ветеранов в Санкт-Петербурге благоустроят сквер

Проектом предусмотрено расширение пешеходных дорожек. Так, главные увеличат до 2,1 м, а второстепенные — до 1,8 м. Также будут оборудованы две зоны отдыха: у остановки на проспекте Маршала Жукова и со стороны проспекта Ветеранов. Там установят скамейки и урны, проведут работы по озеленению. Все здоровые деревья при этом будут сохранены. Работы планируют завершить не позднее 1 сентября 2026 года.