Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крупные предприятия Таганрога увеличили отгрузку на 78%

За первые четыре месяца 2026 года объем отгруженной продукции крупных предприятий Таганрога увеличился на 78,7% и достиг 93,3 млрд руб. Об этом сообщает глава города Светлана Камбулова в своем МАХ-канале.

За первые четыре месяца 2026 года объем отгруженной продукции крупных предприятий Таганрога увеличился на 78,7% и достиг 93,3 млрд руб. Об этом сообщает глава города Светлана Камбулова в своем МАХ-канале.

Она отметила, что число сотрудников в крупных компаниях возросло на 2,9%, достигнув 54,8 тыс. человек. Средний уровень заработной платы увеличился на 11,7%, составив 82,8 тыс. руб. Уровень безработицы остается на крайне низком уровне.

Глава города добавила, что есть и сложные моменты, например, снижение инвестиций.