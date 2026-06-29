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Центр здорового долголетия начал свою работу 26 июня в Нижнем Новгороде

Это уже второй такой медицинский центр в области.

Источник: Комсомольская правда

В Канавинском районе на территории городской поликлиники № 4 открылось новое медицинское подразделение — центр здорового долголетия. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

С 26 июня нижегородцы могут пройти комплексное обследование для выявления механизмов старения организма и профилактики хронических заболеваний. В день открытия центр уже принял 15 пациентов. Всего в учреждение обратилось 50 человек.

— Сегодня мы уже не просто говорим о возрасте человека, а можем определить возрастные изменения организма и воздействовать на них, — пояснила главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.

Обследование состоит из двух этапов и занимает 1,5−2 часа. Сначала выполняется исследование, при котором оценивается состав тела, вычисляется соотношение жировой и мышечной массы, фиксируется содержание жидкости в организме.

В ходе обследования проводится анкетирование, которое включает в себя 200 вопросов. Так, врачи могут оценить качества сна, питание и физическую активность. Анкета покажет не только физическое состояние, но и эмоциональное.

— Главная задача центра — выявить предриски старения и развития хронических заболеваний, когда человек еще считает себя здоровым, — объяснила главный врач Городской поликлиники № 4 Канавинского района Нижнего Новгорода Инна Пудова.

Специалисты делают первичные выводы и принимают решение о необходимости дальнейшего обследования. Второй этап предусматривает более глубокий анализ организма.

После всех обследований пациенту оформляют «Паспорт здоровья», который включает в себя результаты и рекомендации.