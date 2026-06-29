Более 6400 жителей Прикамья оформили электронные подписи через «Госключ»

Электронные подписи через «Госключ» с начала года оформили более 6,4 тысячи жителей Пермского края, сообщили в центре информационного развития региона. Цифровизация услуг отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Уточняется, что с 2024 года в регионе было выдано уже почти 24 тысячи «Госключей». Эта технология позволяет бесплатно создавать сертификаты электронной подписи для заверения документов. На данный момент обладатели «Госключей» могут получить более 640 госуслуг и сервисов. Технология также интегрируется в бизнес-процессы.
Для получения доступа к такой технологии нужно обратиться на портал «Госуслуги». Оформить там можно, например, усиленную неквалифицированную электронную подпись (УНЭП). Она позволяет заверить договор связи, кадровый документ, заявления в негосударственные пенсионные фонды.
Еще через «Госуслуги» можно оформить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). Она позволяет заверить документы для регистрации бизнеса, сделки по недвижимости с застройщиками, заключаемые при участии банков. Очную идентификацию пользователя при оформлении УКЭП в мобильном приложении «Госключ» можно пройти в МФЦ Пермского края.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.