Более 6400 жителей Прикамья оформили электронные подписи через «Госключ»

Уточняется, что с 2024 года в регионе было выдано уже почти 24 тысячи «Госключей». Эта технология позволяет бесплатно создавать сертификаты электронной подписи для заверения документов. На данный момент обладатели «Госключей» могут получить более 640 госуслуг и сервисов. Технология также интегрируется в бизнес-процессы.