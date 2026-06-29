Новые учебники по химии, физике и биологии разработают к 2027 году

Учебники по химии, физике и биологии для старших классов планируют подготовить к 2027 году. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на пленарной сессии «Школьное агротехнологическое образование — основа формирования кадрового резерва отрасли АПК и аграрной науки», которая прошла на форуме агротехнологического образования.
К их разработке привлечены Российская академия наук и МФТИ. Одновременно с учебниками базового уровня готовятся пособия для углубленного обучения. Министр отметил, что ученики все чаще участвуют во всероссийской олимпиаде школьников по физике, химии и биологии. Число победителей и призеров увеличилось с 460 до 666. По итогам международных олимпиад по естественно-научным предметам Россия занимает третье место в мире.
Кроме того, министр рассказал о планах по обновлению инфраструктуры: в 2026 году в более чем 22 тысячах школ запланировано оснащение предметных кабинетов по физике с широкими возможностями проведения опытов, проектной деятельности, в 2027 году — по химии и биологии в более чем 20 тысячах школ.
Кравцов также указал на подготовку серии учебных пособий «Шаг в агротех», которые охватывают все восемь специализаций агротехнологических классов. По итогам апробации отдельные издания планируется включить в федеральный перечень учебников.
«Агротехнологическое образование — важный элемент стратегии развития страны. Сельское хозяйство остается системообразующей отраслью. Важно, чтобы школьники имели представление о современных агротехнологиях, профессиях, связанных с агропромышленным комплексом, и необходимо закладывать основы знаний, которые пригодятся будущим специалистам этой сферы. Продолжаем совместную работу по развитию образования этого профиля с Минсельхозом России. Внесены изменения в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования: с 1 сентября 2025 года включен отдельный агротехнологический профиль обучения, а также внесены изменения в федеральную программу старшей школы», — сообщил Сергей Кравцов.
Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, в свою очередь, сделала акцент на воспитательной роли агротехнологического образования. По ее словам, через работу с отраслью у школьников формируется гордость за свою школу, малую родину, регион и страну, а также понимание значимости агропромышленного комплекса как одной из ведущих отраслей экономики.
«Все отрасли сейчас конкурируют за человека. Для АПК это особенно важно: даже с учетом роста производительности труда и технологичности без специалистов мы не сможем выполнить задачи, поставленные Президентом, — увеличить производство продукции АПК на 25% и экспорт в 1,5 раза к 2030 году. Поэтому мы выстраиваем сквозную систему подготовки кадров — от агротехкласса до колледжа, вуза, аспирантуры и аграрной науки», — подчеркнула Лут.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.