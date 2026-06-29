Новые учебники по химии, физике и биологии разработают к 2027 году

«Все отрасли сейчас конкурируют за человека. Для АПК это особенно важно: даже с учетом роста производительности труда и технологичности без специалистов мы не сможем выполнить задачи, поставленные Президентом, — увеличить производство продукции АПК на 25% и экспорт в 1,5 раза к 2030 году. Поэтому мы выстраиваем сквозную систему подготовки кадров — от агротехкласса до колледжа, вуза, аспирантуры и аграрной науки», — подчеркнула Лут.