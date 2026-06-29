Курский губернатор попросил федеральные власти помочь с поставками топлива

К 22 июня средняя цена бензина АИ-95 на заправках Курской области достигла 74,5 ₽ за литр, увеличившись за неделю на 3,3% (с 72,11 ₽). Рост за предыдущую неделю аналитики оценили в 2,6%. Бензин АИ-92 подорожал за неделю на 4% — с 65 до 67,62 ₽ за литр. Марки АИ-98 и выше прибавили 1,5% (с 92,45 до 93,81 ₽). Дизельное топливо выросло на 3,8% — с 75,67 до 78,54 ₽ В целом топливо в регионе к началу отчетной недели подорожало на 3,6% — до 71,53 ₽ за литр.