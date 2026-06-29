В Китае опровергли связь между аутизмом и парацетамолом

Благодаря особенностям системы здравоохранения этого города у ученых была очень точная информация о том, принимали ли женщины парацетамол во время беременности, на какой фазе развития плода это происходило, а также то, как часто и каким образом они употребляли лекарства на его базе и с чем был связан его прием. Так как генетические факторы оказывают большое влияние на вероятность развития аутизма, медики отдельно изучили тех детей, у которых были родные братья и сестры.