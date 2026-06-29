«Оказался зажат пассажир». На проспекте Дзержинского в Минске маршрутка въехала в троллейбус

В аномально жаркий день 29 июня, около 15.00, произошло ДТП на проспекте Дзержинского в Минске — маршрутка врезалась в троллейбус, рассказали в УГАИ ГУВД Мингориспокома.
«Сегодня днем 37-летний водитель маршрутного такси Mercedes, двигаясь по проспекту Дзержинского, на пересечении с улицей Алибегова совершил столкновение с остановившимся троллейбусом», — рассказали подробности в УГАИ ГУВД.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. 3 пассажира маршрутного такси и 2 пассажира троллейбуса доставлены в больницу для обследования. Медиками оказана помощь и другим пострадавшим.
В свою очередь, в МЧС рассказали, что в результате ДТП «оказался зажат пассажир маршрутки». Спасатели выручили:
«Работники МЧС при помощи гидравлического инструмента деблокировали мужчину и передали медицинским работникам. Спасенный госпитализирован», — говорится в сообщении.
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