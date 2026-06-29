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«Оказался зажат пассажир». На проспекте Дзержинского в Минске маршрутка въехала в троллейбус

Маршрутка врезалась в троллейбус на проспекте Дзержинского в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В аномально жаркий день 29 июня, около 15.00, произошло ДТП на проспекте Дзержинского в Минске — маршрутка врезалась в троллейбус, рассказали в УГАИ ГУВД Мингориспокома.

«Сегодня днем 37-летний водитель маршрутного такси Mercedes, двигаясь по проспекту Дзержинского, на пересечении с улицей Алибегова совершил столкновение с остановившимся троллейбусом», — рассказали подробности в УГАИ ГУВД.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. 3 пассажира маршрутного такси и 2 пассажира троллейбуса доставлены в больницу для обследования. Медиками оказана помощь и другим пострадавшим.

В свою очередь, в МЧС рассказали, что в результате ДТП «оказался зажат пассажир маршрутки». Спасатели выручили:

«Работники МЧС при помощи гидравлического инструмента деблокировали мужчину и передали медицинским работникам. Спасенный госпитализирован», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, как более 120 спасателей тушили пожар в жилом доме в самом центре Минска. Кстати, жилье здесь получала в основном элита: что известно об истории и судьбе горевшего дома на Ленина 9.

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