В Татарстане прошел семейный фестиваль «Многоликая Россия»

Семейный фестиваль «Многоликая Россия» состоялся 12 июня в Лениногорске в Татарстане, сообщили в республиканском агентстве по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». Мероприятие является частью нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Участниками фестиваля стали представители серебряного возраста. На праздник они пришли со своими детьми и внуками. На сцене фестиваля перед ними выступили творческие коллективы и солисты. Номера были исполнены на разных языках.
Одна из участниц играла на балалайке в старинном чувашском костюме с монистами на груди и в тухье — головном уборе, напоминающем шлем, украшенный бисером и монетами. На празднике она выступила в составе инструментального ансамбля «Калейдоскоп». Каждый участник этого творческого коллектива играл на народных инструментах: ложках, гармошке, курае и других. Самые активные представители старшего поколения получили награды.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.