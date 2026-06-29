В Татарстане прошел семейный фестиваль «Многоликая Россия»

Одна из участниц играла на балалайке в старинном чувашском костюме с монистами на груди и в тухье — головном уборе, напоминающем шлем, украшенный бисером и монетами. На празднике она выступила в составе инструментального ансамбля «Калейдоскоп». Каждый участник этого творческого коллектива играл на народных инструментах: ложках, гармошке, курае и других. Самые активные представители старшего поколения получили награды.