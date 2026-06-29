Более 10 тысяч зрителей посетили фестиваль «Большая Театральная» в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде завершился первый фестиваль «Большая Театральная», который прошёл на Большой Покровской с 26 по 28 июня при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Организованный Нижегородским региональным отделением Союза театральных деятелей России проект стартовал в начале июня и за весь период собрал более 10 тысяч зрителей; трёхдневная программа объединила театральные площадки, городские пространства и профессиональное сообщество.
Заместитель министра культуры Михаил Пельченков отметил, что Большая Покровская исторически является «самой театральной» улицей города, и фестиваль показал театры как единую культурную среду, объединяющую академические, муниципальные и независимые коллективы.
В программе были концерты, спектакли, выставки костюмов и сценографических макетов, театральные и музыкальные проекты, а также встречи с артистами и стендап‑проекты — в числе гостей выступили Ирина Пегова и другие известные актёры. Одним из центральных событий стал гастрольный показ рэп‑мюзикла «Преступление и наказание», собравший свыше 800 зрителей; главный концерт первого дня посетили более 700 человек.
Всего в фестивале участвовали 14 театров и театральных объединений с 37 мероприятиями, дополнительно прошли ночные закулисные экскурсии и образовательные проекты; проект продолжится в онлайн‑формате, а очные события запланированы на сентябрь. Фестиваль приурочен к 150‑летию Союза театральных деятелей России и 90‑летию нижегородского регионального отделения.
Ранее сообщалось, что в День молодежи праздничные мероприятия объединили более 40 тысяч человек в пяти муниципалитетах Нижегородской области.