Более 10 тысяч зрителей посетили фестиваль «Большая Театральная» в Нижнем Новгороде

В программе были концерты, спектакли, выставки костюмов и сценографических макетов, театральные и музыкальные проекты, а также встречи с артистами и стендап‑проекты — в числе гостей выступили Ирина Пегова и другие известные актёры. Одним из центральных событий стал гастрольный показ рэп‑мюзикла «Преступление и наказание», собравший свыше 800 зрителей; главный концерт первого дня посетили более 700 человек.