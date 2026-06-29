«Пари НН» разгромил «Текстильщик» в контрольном матче: четыре гола из шести забили новички

Футбольный клуб «Пари НН» разгромил ивановский «Текстильщик» со счетом 6:1 в контрольном матче, прошедшем 29 июня на поле спортивной базы «Академия 52» на Бору в необычном формате — соперники сыграли три тайма по 45 минут вместо классических двух.