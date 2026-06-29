Слабая магнитная буря накроет Воронеж в ночь на 30 июня

В ночь со вторника на среду, 30 июня, в Воронеже ожидается начало магнитной бури. По данным лабораторий солнечной астрономии, пик активности придется на 6:00 утра, после 9:00 возмущения пойдут на спад, а к 15:00 геомагнитный фон полностью нормализуется.