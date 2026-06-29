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Вода у морского побережья Калининградской области прогрелась до аномальных для июня +23°С

Такие значения привели к цветению водорослей.

Вода у морского побережья Калининградской области прогрелась до аномальных для июня +22…+23°С. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника научно-образовательного центра «Геоэкология и морское природопользование» БФУ имени Канта Николая Белова.

Вода прогрелась из-за аномальной для Калининградской области жаркой погоды, пришедшей с юга Европы. Температура воды в Балтийском море 22−23°С. Это аномально, выше нормы. В июне она у нас должна быть порядка 18 . Такие значения привели к цветению водорослей, — рассказал Белов.

По словам учёного, если жаркая погода продержится ещё какое-то время, существует риск появления инфекций в морской воде. Также из-за аномального тепла на побережье отмечают падёж рыб.

Ранее в МЧС предупредили о сильной жаре в Калининградской области с 27 по 29 июня. В регионе вводили режим повышенной готовности. Воскресенье стало самым жарким июньским днём за всю современную историю метеонаблюдений. Эксперты зафиксировали несколько температурных рекордов. В Калининграде воздух прогрелся до 34,4°С.

Метеорологи прогнозируют, что аномальная жара законится на этой неделе. Во вторник, 30 июня, ожидается уже +26°С, а к пятнице температура снизится до +21°С.

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