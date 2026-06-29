Мишустин отметил работу Совфеда по помощи участникам СВО

«На предыдущей встрече, Валентина Ивановна, вы говорили о предоставлении членам семьи раненого бойца бесплатные путевки для его сопровождения на медицинскую реабилитацию. Затраты теперь и на проезд, и на проживание, и питание, как самих ветеранов, так, соответственно, и их спутников компенсируются из федерального бюджета. Необходимые изменения в главный финансовый документ страны были приняты при вашем активном содействии», — сказал Мишустин на встрече.