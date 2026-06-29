Древние распевы и духовные песнопения: хор Валаамского монастыря даст концерт в Светлогорске

Хор Валаамского монастыря — это уникальный коллектив, состоящий из братии священного Валаамского монастыря, который находится на одноимённом острове в Карелии. Их творчество основано на духовных традициях, а каждое исполнение «наполнено глубокой верой, внутренним спокойствием и благоговением».