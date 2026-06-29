Губернатор Ростовской области прокомментировал ситуацию на АЗС

— Транзитный регион. Нагрузка колоссальная. На Дону мы в постоянном прямом диалоге с нефтяниками, ФАС, РЖД — находим способы решения проблемы. Ежедневно мониторим наличие топлива и цены на него. Для борьбы со спекулянтами сами АЗС при необходимости вводят ограничения на объемы продаж, — рассказал Юрий Слюсарь.