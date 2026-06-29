Губернатор Ростовской области прокомментировал ситуацию на АЗС

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь принял участие в совещании по ситуации на рынке топлива. Встречу провел заместитель председателя правительства России Александр Новак. В обсуждении участвовали представители федеральной власти, главы регионов и отраслевых компаний.
Донской глава доложил о ситуации, отметив, что спрос на топливо в Ростовской области вырос так же, как и в других регионах страны.
— Транзитный регион. Нагрузка колоссальная. На Дону мы в постоянном прямом диалоге с нефтяниками, ФАС, РЖД — находим способы решения проблемы. Ежедневно мониторим наличие топлива и цены на него. Для борьбы со спекулянтами сами АЗС при необходимости вводят ограничения на объемы продаж, — рассказал Юрий Слюсарь.
Отдельное внимание на совещании уделили вопросу обеспечения топливом в период уборочной кампании. По информации властей, аграрии имеют запасы дизеля и бензина. Кроме того, на контроль берут каждое поступившее обращение, работает горячая линия.
На федеральном уровне временно ввели запрет на экспорт бензина. Обсуждаются ограничения на экспорт дизельного топлива.
— Ситуация непростая, но мы в плотном контакте с федеральным центром. Требуется время, чтобы перестроить логистику доставки топлива. Будем привлекать УФАС для контроля и недопущения спекуляций, — написал в соцсетях после совещания Юрий Слюсарь.
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