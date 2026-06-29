В Волгоградской области объявлен отбой ракетной опасности

В Волгоградской области 29 июня в 18:47 мск объявили об отбое ракетной опасности. Как сообщает ИА «Высота 102», особый режим, на время которого жителям региона было рекомендовано спуститься в укрытия, длился менее часа по времени.
Об угрозе нового удара ВСУ ракетами в Волгоградском регионе 29 июня предупредили в 17:54 мск. При этом воздушная гавань Волгограда продолжала работу в штатном режиме.
Впервые в Волгограде в связи с опасностью не в учебном режиме прозвучал сигнал воздушной тревоги.
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