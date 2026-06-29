ККС освободила от полномочий четырех судей Ростовской области

Так, полномочия судьи Ростовского областного суда Германа Жильцова прекратятся 31 августа, судьи Ремонтненского районного суда Ростовской области Владимира Шафоростова — 1 сентября, мировых судей судебных участков № 6 в Первомайском судебном районе Ростова-на-Дону Инны Стребоковой и в Ворошиловском судебном районе Елены Помазковой — 1 июля и 3 августа соответственно.