ККС освободила от полномочий четырех судей Ростовской области

Квалификационная коллегия судей прекратила полномочия четырех судей из Ростовской области. Рассмотрела прекращение полномочий четырех судей.
Так, полномочия судьи Ростовского областного суда Германа Жильцова прекратятся 31 августа, судьи Ремонтненского районного суда Ростовской области Владимира Шафоростова — 1 сентября, мировых судей судебных участков № 6 в Первомайском судебном районе Ростова-на-Дону Инны Стребоковой и в Ворошиловском судебном районе Елены Помазковой — 1 июля и 3 августа соответственно.
На заседании коллегии предполагалось обсудить прекращение полномочий судьи судебного участка № 3 Пролетарского района Ростова-на-Дону Галины Сорокиной в связи с предполагаемыми нарушениями запретов и ограничений, предусмотренных законом «О статусе судей в Российской Федерации».
Однако данный вопрос был отложен.