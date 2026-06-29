На Дону за неделю спасатели потушили более 50 пожаров

За минувшие семь дней огнеборцы потушили 51 пожар. Им удалось спасти четыре жизни, однако один человек погиб. Кроме того, донские спасатели 75 раз выезжали на возгорания сухой травы и мусора. 50 раз горели бытовые отходы, а еще в 25 случаях огонь перекидывался на камыш и растительность.26 раз спасатели выезжали на дорожные аварии. Из покореженного металла они достали 18 человек, но три человека погибли. На водоемах региона зарегистрировано шесть происшествий. Два человека были спасены, но пять тел погибших пришлось извлечь из воды. В ведомстве призывают жителей Дона строго соблюдать правила безопасности, быть осторожными на воде и не нарушать правила дорожного движения.