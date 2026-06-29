«Кредитование подрядчиков практически остановилось»

Отрасль входит в фазу охлаждения, что можно оценить не только по динамике спроса на жилье и его ввода (это характеризует лишь один из рынков), а по показательному для всех предприятий уровню спроса на строительные материалы. По отдельным видам материалов фиксируется снижение спроса до 30%.