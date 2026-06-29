В Петербурге благоустроят берег Нижнего Суздальского озера

Благоустройство береговой линии Нижнего Суздальского озера проведут в Выборгском районе Санкт-Петербурга, сообщили в государственной административно-технической инспекции города. Это отвечает целям и задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».
На территории вдоль озера создадут прогулочную зону. Вместо старых и аварийных растений будет высажено более тысячи молодых деревьев и кустарников. Общая площадь нового газона превысит 3,8 тыс. кв. м. Также на территории планируют установить 26 современных светодиодных фонарей. Кроме того, для комфортного отдыха там обустроят деревянные настилы, установят перильное ограждение, скамейки и урны. Завершить работы планируют до конца 2026 года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.