В Петербурге благоустроят берег Нижнего Суздальского озера

На территории вдоль озера создадут прогулочную зону. Вместо старых и аварийных растений будет высажено более тысячи молодых деревьев и кустарников. Общая площадь нового газона превысит 3,8 тыс. кв. м. Также на территории планируют установить 26 современных светодиодных фонарей. Кроме того, для комфортного отдыха там обустроят деревянные настилы, установят перильное ограждение, скамейки и урны. Завершить работы планируют до конца 2026 года.